  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Комздрав опроверг размещение фото морга в отчете о проверках поликлиник
Сегодня, 17:32
973
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Комздрав опроверг размещение фото морга в отчете о проверках поликлиник

0 0

Ранее несколько пользователей назвали здание в отчете Комздрава моргом.

Комитет по здравоохранению Петербурга опроверг сообщение о том, что на фотографии отчета об очередях в амбулаторий на Костюшко запечатлен морг. В пресс-службе ведомства указали, что на снимке изображена дверь поликлиники № 21, вход в кабинет № 22. 

Ранее несколько пользователей назвали здание в отчете Комздрава моргом. Известно, что с поликлиникой действительно соседствуют спецпомещение. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что к работе в петербургских поликлиниках привлекут врачей из больниц и диспансеров. 

Фото: Телеграм / Комздрав СПб

Теги: комздрав, отчет, перепутали с моргом, поликлиники, улица костюшко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии