Комздрав опроверг размещение фото морга в отчете о проверках поликлиник

Ранее несколько пользователей назвали здание в отчете Комздрава моргом.

Комитет по здравоохранению Петербурга опроверг сообщение о том, что на фотографии отчета об очередях в амбулаторий на Костюшко запечатлен морг. В пресс-службе ведомства указали, что на снимке изображена дверь поликлиники № 21, вход в кабинет № 22.

Ранее несколько пользователей назвали здание в отчете Комздрава моргом. Известно, что с поликлиникой действительно соседствуют спецпомещение.

Ранее на Piter.tv сообщили, что к работе в петербургских поликлиниках привлекут врачей из больниц и диспансеров.

Фото: Телеграм / Комздрав СПб