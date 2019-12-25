Комздрав объяснил рост заболеваемости COVID-19 в конце лета в Петербурге

В городе заметили рост заболеваемости коронавирусом: специалисты регистрируют до 180 случаев в сутки.

В воскресенье, 30 августа, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал заметную тенденцию роста числа заболевших коронавирусом в Петербурге.

Так, специалисты регистрируют до 180 случаев в сутки. Лисовец полагает, что это происходит из-за возвращения горожан с отдыха из регионов, где пик ещё не пройден. Эксперт не может предположить, будет ли вторая волна. Однако Лисовец уверен, что с наступлением осени, начнется пик респираторных заболеваний. Однако город готовится возможному началу второй волны COVID-19. Перепрофилированные стационары таковыми и останутся, в случае, если понадобится, то перепрофилируют и другие учреждения.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали 189 новых заболеваний COVID-19. В Ленобласти – 31.

Фото: Piter.TV