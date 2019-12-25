Комздрав: антитела к коронавирусу были выявлены только у 6% горожан

Из этого следует, что иммунная прослойка населения очень низкая.

Судя по исследованиям, которые проводятся в городской больнице №40, антитела против коронавируса определяются менее, чем у 6% горожан, которые участвуют в добровольном тестировании. Об этом сообщила "Фонтанка".

Исследования проводят с начала апреля. Ученые изучают напряженность иммунитета путем определения наличия антител против COVID-19 методом экспресс-теста ИФА. Всего тестов сделали 1276 раз у пациентов в возрасте от 11 до 93 лет. Сообщается, что антитела нашли у 5,6% обследованных, это 69 человек. В комздраве отметили, что это указывает на низкий уровень иммунной прослойки населения.

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