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Комздрав: антитела к коронавирусу были выявлены только у 6% горожан
Сегодня, 18:05
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smirenny

Комздрав: антитела к коронавирусу были выявлены только у 6% горожан

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Из этого следует, что иммунная прослойка населения очень низкая.

Судя по исследованиям, которые проводятся в городской больнице №40, антитела против коронавируса определяются менее, чем у 6% горожан, которые участвуют в добровольном тестировании. Об этом сообщила "Фонтанка".

Исследования проводят с начала апреля. Ученые изучают напряженность иммунитета путем определения наличия антител против COVID-19 методом экспресс-теста ИФА. Всего тестов сделали 1276 раз у пациентов в возрасте от 11 до 93 лет. Сообщается, что антитела нашли у 5,6% обследованных, это 69 человек. В комздраве отметили, что это указывает на низкий уровень иммунной прослойки населения.

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Фото: pixabay

Теги: иммунитет, комитет по здравоохранению, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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