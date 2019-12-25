Комздрав: Запаса СИЗ для медиков хватит на месяц

Бахил, одноразовых защитных костюмов, шапочек и респираторов в городе достаточно.

Стало известно, что в Петербурге сложился запас средств индивидуальной защиты для работы медиков. Его должно хватить на месяц.

Об этом 12 июня во время церемонии передачи городу 500 тысяч масок и 500 тысяч перчаток, предоставленных "Трансмашхолдингом", заявил замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана. Он отметил, что у города в запасе имеется порядка 7 млн масок.

Ранее мы сообщали о том, что врачи ищут родственников ВИЧ-положительной пациентки, погибшей от COVID-19. Сообщение о смерти 33-летней женщины поступило в полицию накануне.

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