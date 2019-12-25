Врачи ищут родственников ВИЧ-положительной пациентки, погибшей от COVID-19

Сообщение о смерти 33-летней женщины поступило в полицию накануне.

Врачи в Александровской больнице Петербурга сообщили о погибшей пациентке, которая остается в морге медучреждения с 26 мая. У нее был ВИЧ-положительный статус и выявленная коронавирусная инфекция. Как стало известно Piter.tv, 33-летняя женщина поступила в медучреждение 23 мая из городской психиатрической больницы №1.

Накануне в полицию поступила телефонограмма с просьбой найти родственников женщины для захоронения.

Как сообщили Piter.tv в комитете по здравоохранению, в сегодняшней статистике пока нет данных по погибшей, как и за последние дни. Скорее всего, на это повлияло то, что сообщаются данные по выданным свидетельствам о смерти.

По новой рекомендации Минздрава, в отчеты включается число умерших, которым за предыдущие сутки было оформлено медицинское свидетельство о смерти, где основным диагнозом является COVID-19.

Фото: Piter.tv