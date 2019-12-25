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Комздрав Петербурга рассказал о 38 новых жертвах коронавируса
Сегодня, 14:03
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Alena_Zinovieva

Комздрав Петербурга рассказал о 38 новых жертвах коронавируса

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Среди умерших 15 мужчин и 23 женщины.

За последние сутки в Петербурге было зарегистрировано 38 новых смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Больные скончались в конце мая-начале июня 2020 года. Эту информацию подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Среди умерших оказались 15 мужчин в возрасте от 63 до 95 лет и 23 женщины в возрасте от 47 до 88 лет. Все пациенты страдали от различных хронических заболеваний, среди которых атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания.

Ранее мы писали, что зараженные коронавирусом в Ленобласти получат бесплатные лекарства.

Фото: pixabay.com

Теги: комитет по здравоохранению, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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