Комздрав Петербурга рассказал о 23 погибших от коронавируса за сутки

Всем погибшим было более 40 лет.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о зарегистрированных за 12 сентября 23 случая смерти от коронавирусной инфекции. Все пациенты погибли за период с 8 по 11 сентября 2020 года.

Среди умерших 11 мужчин в возрасте от 51 до 81 года, а также 12 женщин, которым было от 43 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург оказался лидером по смертности от коронавируса за сутки. За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 23 человека.

Общее число умерших от коронавируса в городе – 2630 человек.

Фото: Piter.tv