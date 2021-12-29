Комздрав Петербурга порекомендовал горожанам не пользоваться общественным транспортом

Массовых ограничений мероприятий ждать не стоит.

Петербуржцам глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рекомендовал максимально снизить число контактов — не посещать массовые мероприятия, не ездить в общественном транспорте из-за ситуации со штаммом "омикрон" в городе. Об этом он заявил в пятницу, 21 января, на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что массовых ограничений мероприятий ждать не стоит, однако нужно "стараться всеми доступными вам способами избегать этих мероприятий".

Ранее в ДТП с участием фуры и легковушки на "Коле" погиб человек.

Фото: Piter.tv