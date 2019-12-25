Комздрав: Петербург не останется без зарубежных вакцин

Производители импортных препаратов не говорили о том, что они прекращают свою деятельность в стране.

Петербург не останется без зарубежных вакцин, заявил глава городского комздрава Дмитрий Лисовец. Об этом 15 марта он рассказал на пресс-конференции ТАСС.

Лисовец подчеркнул, что повода для беспокойства нет: большинство вакцин иозготавливают в России. Производители импортных препаратов не говорили о том, что они прекращают свою деятельность в стране.

Глава комздрава добавил, что в этом году планируется вакцинировать более 3 млн человек. Кроме этого, планируется провести вакцинацию против папилломы человека более 2000 горожан, ревакцинацию против коклюша 4300. Вакцинируют от менингококка — 15 571, а от пневмококка — более 78 тыс. человек.

Ранее комздрав сообщил об отсутствии необходимости использовать дополнительные площадки в борьбе с COVID-19. Накануне выписали последних пациентов из госпиталя Ленэкспо.

Фото: Piter.tv