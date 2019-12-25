Комздрав сообщил об отсутствии необходимости использовать дополнительные площадки в борьбе с COVID-19

Накануне выписали последних пациентов из госпиталя Ленэкспо.

Во вторник, 15 марта, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции "ТАСС" сообщил о закрытии госпиталя Ленэкспо.

По словам чиновника, вчера выписали и перевели последних пациентов.

Все госпитали будут законсервированы и поставлены под охрану. Уже нет необходимости дополнительно использовать эти площадки. Дмитрий Лисовец

Так, сейчас свободны 26% коек. Перепрофилирование стационаров в обычную работу продолжается. По мнению Лисовца, потребность в койках может и не возникнуть, но лучше иметь запас

Фото: Piter.tv