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Комздрав сообщил об отсутствии необходимости использовать дополнительные площадки в борьбе с COVID-19
Сегодня, 12:06
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Комздрав сообщил об отсутствии необходимости использовать дополнительные площадки в борьбе с COVID-19

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Накануне выписали последних пациентов из госпиталя Ленэкспо.

Во вторник, 15 марта, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции "ТАСС" сообщил о закрытии госпиталя Ленэкспо. 

По словам чиновника, вчера выписали и перевели последних пациентов. 

Все госпитали будут законсервированы и поставлены под охрану. Уже нет необходимости дополнительно использовать эти площадки.

Дмитрий Лисовец

Так, сейчас свободны 26% коек. Перепрофилирование стационаров в обычную работу продолжается. По мнению Лисовца, потребность в койках может и не возникнуть, но лучше иметь запас

Фото: Piter.tv

Теги: дмитрий лисовец, комздрав, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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