Комздрав Петербурга: Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться, но медленнее, чем в январе

Глава комитета не исключил формирование плато при высоком уровне заболеваемости.

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться, но медленнее, чем в январе. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета отметил, что на этой неделе в "ковидные" стационары поступило 2545 взрослых заболевших.

На этой неделе в стационары, принимающие больных с COVID-19 и пневмониями, доставлено 2545 взрослых больных. На предыдущей неделе этот показатель составлял 2463 человека, что меньше на 3,2%. Заболеваемость продолжает снижаться, но гораздо медленнее, чем в январе. Не исключено формирование плато при довольно высоком уровне заболеваемости – заявил Лисовец

Почти 1 тысяча пациентов с орфанными заболеваниями проживает в Петербурге.

Фото: Piter.tv