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Почти 1 тысяча пациентов с орфанными заболеваниями проживает в Петербурге
28 февраля, 18:54
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Почти 1 тысяча пациентов с орфанными заболеваниями проживает в Петербурге

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Комздрав подал в Минздрав данные о числе нуждающихся в лекарственном обеспечении детей с тяжелыми заболеваниями.

Почти 1 тысяча пациентов с орфанными заболеваниями проживает в Петербурге. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета отметил, что примерно треть из них нуждается в дорогостоящих препаратах.

Сегодня, 28 февраля, отмечается Международный день редких заболеваний. В Петербурге на сегодняшний день проживают 963 пациента с орфанными заболеваниями, и все они находятся в поле особого внимания городских властей. Примерно треть из них нуждается в дорогостоящих препаратах, и за прошлый год было выделено более 1 млрд рублей на их лекарственное обеспечение. Эта сумма постоянно возрастает. В этом году существенные перемены в лекарственном обеспечении этой группы пациентов связаны с началом работы фонда "Круг добра". Комитет по здравоохранению уже подал в Минздрав РФ данные о количестве нуждающихся в лекарственном обеспечении детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

– написал Лисовец.

Четыре медучреждения в Петербурге вернулись к плановой работе после приема пациентов с коронавирусом. 

Фото: Piter.tv 

Теги: здоровье, орфанные заболевания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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