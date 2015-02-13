Комздрав подал в Минздрав данные о числе нуждающихся в лекарственном обеспечении детей с тяжелыми заболеваниями.

Почти 1 тысяча пациентов с орфанными заболеваниями проживает в Петербурге. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета отметил, что примерно треть из них нуждается в дорогостоящих препаратах.

Сегодня, 28 февраля, отмечается Международный день редких заболеваний. В Петербурге на сегодняшний день проживают 963 пациента с орфанными заболеваниями, и все они находятся в поле особого внимания городских властей. Примерно треть из них нуждается в дорогостоящих препаратах, и за прошлый год было выделено более 1 млрд рублей на их лекарственное обеспечение. Эта сумма постоянно возрастает. В этом году существенные перемены в лекарственном обеспечении этой группы пациентов связаны с началом работы фонда "Круг добра". Комитет по здравоохранению уже подал в Минздрав РФ данные о количестве нуждающихся в лекарственном обеспечении детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. – написал Лисовец.

Четыре медучреждения в Петербурге вернулись к плановой работе после приема пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv