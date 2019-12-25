Комздрав заявил, что два умерших от коронавируса петербуржца заразились от родственников

В Петербурге за все время пандемии с коронавирусом скончались четыре человека.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, как заразились коронавирусом два умерших от инфекции петербуржца. Об этом рассказали представители Комитета по здравоохранению.

В ведомстве отметили, что 71-летний петербуржец, который умер 31 марта в Боткинской больнице, ранее имел контакт с зараженным COVID-19. Напомним, что пожилой пациент страдал многочисленными хроническими заболеваниями.

Второй летальный случай произошел также в Боткинской больнице 1 апреля. Там от коронавирусной инфекции скончалась 87-летняя женщина. Как оказалось, петербурженка заразилась COVID-19 от родственника, прибывшего с Италии.

Ранее мы сообщали о том, что тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса.

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