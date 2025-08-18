Диетолог Соломатина рассказала о пользе яблок и объяснила, кому не стоит их есть

Яблоки бывают разных видов обработки: свежие, мочёные и печёные.

19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас, в этот день принято приносить в церкви зрелые плоды, чаще всего яблоки, для благословения. Хотя яблоки традиционно любят и употребляют россияне, некоторым категориям людей стоит ограничить их потребление. Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями с читателями "Вечернего Петербурга": так, людям с неконтролируемым сахарным диабетом не следует злоупотреблять яблоками из-за содержащегося в них сахара. Плоды противопоказаны пациентам с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно в периоды обострений. Органические кислоты, присутствующие в яблоках, способны вызвать раздражение слизистой оболочки пищеварительной системы. Люди, часто сталкивающиеся с диареей, тоже должны избегать большого количества яблок из-за высокого содержания клетчатки.

Индивидуальная непереносимость яблок встречается редко, но при её наличии следует исключить употребление этих плодов из рациона. Важно отметить, что больным гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) яблоки запрещены, так как способствуют возникновению изжоги. Часто считают, что семена яблок богаты йодом, однако это заблуждение. Семечки яблок содержат ядовитую синильную кислоту, пусть и в небольшом объёме, поэтому употреблять их нежелательно, особенно в больших количествах.

Яблоки бывают разных видов обработки: свежие, мочёные и печёные. Каждый из них обладает уникальными качествами. Диетолог подчеркнула полезные свойства разных типов яблок:

— Мочёные: это ферментированные яблоки, благотворно влияющие на микрофлору кишечника.— Печёные: отличаются высоким содержанием калия, важным элементом для поддержания здоровья сердца и сосудов.— Свежие: сохраняют максимум витаминов, особенно витамина C, который защищает организм от инфекций и участвует в обменных процессах. Кроме того, яблоки содержат ценные микроэлементы, такие как калий, магний и железо, хотя последнее плохо усваивается организмом.

Самым полезным компонентом свежего яблока является кверцетин — мощный антиоксидант, помогающий сохранять здоровье сосудов и замедляющий процессы старения клеток.

Фото: Pxhere