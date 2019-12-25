Комтранс сообщил о тарифных планах на платную парковку в Петербурге

В будущем тарифы дифференцируют.

В четверг, 27 октября, стало известно, что заявку на повышение тарифов на платную парковку в центре Петербурга не готовят. В будущем тарифы дифференцируют. Об этом сообщил замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

На данный момент в городе действует единый тариф. Когда зона платной парковки станет повсеместной, этот вопрос будет рассматриваться. Также соответствующие решения будут принимать, если на парковке будут зафиксированы массовые нарушения, в том числе парковку вторым рядом.

Сейчас весь Центральный район входит в платную зону, с 1 ноября войдет и Адмиралтейский. В 2023 году предполагается распространить ее на Василеостровский и Петроградский районы.

Напомним, что час парковки для нерезидента стоит 100 рублей без абонемента. Штраф за неоплату по истечении 15-минутного бесплатного периода – 3 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv