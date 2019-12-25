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Комтранс просит заранее подготавливать "Подорожник" при входе в метро
Сегодня, 17:03
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Комтранс просит заранее подготавливать "Подорожник" при входе в метро

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Речь также идет и о банковских картах

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что в последнее время в метро наблюдается скопление очередей на вход. Одна из причин – поиск у турникета необходимой банковской карты на смартфоне. 

В частности, большое скопление людей наблюдают на станции "Дыбенко", где сходятся потоки пассажиров со стороны Кудрово, Кировска и других населенных пунктов Ленобласти. В связи с этим пассажиров просят заранее подготовить "Подорожник", Единую карту петербуржца или иные банковские карты, включая токенизированные карты, для оплаты проезда. 

Ранее в комитете по транспорту рассказали, как оплатить парковку, если Apple Pay и Google Pay не работают.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по транспорту, оплатить проезд, подорожник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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