В комитете по транспорту рассказали, как оплатить парковку, если Apple Pay и Google Pay не работают

Оплата парковки через СМС-сообщение доступна абонентам Мегафон, МТС, Билайн.

В понедельник, 14 марта, в пресс-службе комитета по транспорту рассказали, как оплачивать парковку в нынешних реалиях.

Так, автомобилисты, которые оплачивают парковку через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" могут пополнить парковочный счёт с помощью банковской карты или списать денежные средства со счета мобильного телефона.

Также доступны следующие способы: через личный кабинет на сайте www.parking.spb.ru; СМС-сообщением на номер 5303 (абонентам Мегафон, МТС, Билайн); через паркомат; банкоматы или личный кабинет банка ВТБ; банкоматы и приложения банков Сбер и ПСКБ; через Telegram-бота @MyParking_bot и мобильного приложения "Парковки России".

На все вопросы могут ответить специалисты "горячей линии" по телефону: 417-50-00.

Фото: Начальник транспортного цеха / Телеграм