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В комитете по транспорту рассказали, как оплатить парковку, если Apple Pay и Google Pay не работают
Сегодня, 17:05
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В комитете по транспорту рассказали, как оплатить парковку, если Apple Pay и Google Pay не работают

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Оплата парковки через СМС-сообщение доступна абонентам Мегафон, МТС, Билайн.

В понедельник, 14 марта, в пресс-службе комитета по транспорту рассказали, как оплачивать парковку в нынешних реалиях. 

Так, автомобилисты, которые оплачивают парковку через приложение "Парковки Санкт-Петербурга"  могут пополнить парковочный счёт с помощью банковской карты или списать денежные средства со счета мобильного телефона. 

Также доступны следующие способы: через личный кабинет на сайте www.parking.spb.ru; СМС-сообщением на номер 5303 (абонентам Мегафон, МТС, Билайн); через паркомат; банкоматы или личный кабинет банка ВТБ; банкоматы и приложения банков Сбер и ПСКБ; через Telegram-бота @MyParking_bot и мобильного приложения "Парковки России".  

На все вопросы могут ответить специалисты "горячей линии" по телефону: 417-50-00.  

Фото: Начальник транспортного цеха / Телеграм

Теги: банковская карта, комитет по транспорту, оплата парковки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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