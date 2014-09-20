Комтранс Петербурга показал, как утилизируют старые вагоны метрополитена

Теперь на утилизацию одного вагона уходит до 10 часов вместо трех-четырех дней ручной резки.

Первый вагон метро 5 июля отправился на утилизацию по новой технологии, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Теперь на утилизацию одного вагона уходит до 10 часов вместо трех-четырех дней ручной резки. Также отмечается, что на спецтехнике работает один человек, а не 10 специалистов.

Утилизации подлежат вагоны типа ЕМ, вагоны 81-й серии типов 81-714 и 81-717.

Благодаря масштабной программе по обновлению почти половины вагонного парка городской подземки, реализуемой сегодня в Петербурге при поддержке главы Северной столицы, на смену утилизируемым вагонам приходят новые инновационные "Балтийцы". Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: "Чернышевская" откроется после ремонта в конце июля.

Видео: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга