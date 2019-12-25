Комстрой получит полномочия по строительству петербургского метро

Ведомство начнёт осуществлять реализацию государственной политики в части архитектурно-строительного проектирования, разработки и реализации программ развития городского метрополитена.

Полномочия по развитию петербургского метрополитена переходят от Дирекции транспортного строительства (ЖТС), подведомственной городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) к комитету по строительству. Соответствующий проект документа размещён на сайте Смольного.

Ведомство начнёт осуществлять реализацию государственной политики в части архитектурно-строительного проектирования, разработки и реализации программ развития метро. Также оно будет координировать все исполнительные органы государственной власти в этой сфере.

Документ проходит антикоррупционную экспертизу со среды, 11 октября. В случае, если он вступит в силу, комтсрою будет передан полный комплекс полномочий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры петербургской подземки с начала 2024 года. В качестве ответственного руководителя будет назначен вице-губернатор Николай Линченко.

Ранее мы сообщили о том, что 120 станций метро и вестибюлей могут появиться в Петербурге до 2040 года.

Фото: Piter.TV