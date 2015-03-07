Компьютеры начнут искать лекарства от редких заболеваний

Многие недуги связаны с ролью белков в катализе.

Эксперты технологической компании DeepMind заявили, что компьютеры будут использовать для поиска лекарства от редких заболеваний. Механизм разработают на базе искусственного интеллекта.

По словам ученых, многие недуги связаны с ролью белков в катализе. Кроме того, благодаря знаниям о трехмерной структуре белка можно реализовать способы терапии разных заболеваний. Это как онкологические, так и инфекционные заболевания.

С помощью этой технологии, по мнению исследователей, можно будет ускорить научные работы.

Мы надеемся, что AlphaFold окажет реальное влияние на наше понимание болезней и открытия лекарств для сообществ, которые очень нуждаются в лечении, — добавили специалисты.

Ранее мы писали, что археологи в Японии нашли самую древнюю жертву нападения акулы. Возраст останков составляет около 3 тыс. лет.

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