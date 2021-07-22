В Израиле не стали комментировать ситуацию.

Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" сил ПВО Сирии отразили семь ракет истребителя Израиля. Боеголовки были выпущены из воздушного пространства Ливии. Об этом сообщили местные журналисты из информационного агентства SANA. В СМИ уточнили, что воздушные удары наносились противником по сельской местности Хомса из северо-восточной части Бейрута. Арабский телеканал Al Hadath уточнил, что Военно-воздушные силы еврейского государства в ночь на 22 июля атаковали военный аэродром Шайрат в сирийской провинции Хомс.

Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ представитель армейской пресс-службы ЦАХАЛ

Известно, что во время атаки в Шайрате раздалось несколько мощных взрывов. Ракетные удары по наземным целям зафиксированы в районе Эль-Кусейр около 01:13 по местному времени (совпадает с московским). Данных о погибших или пострадавших нет. Военные нанести материальный ущерб базе.

Премьер Израиля пригрозил "высокой ценой" устроившим ночной обстрел.

Видео: Twitter/AbelardaSamaan