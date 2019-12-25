Премьер Израиля пригрозил "высокой ценой" устроившим ночной обстрел

Нафтали Беннет прокомментировал ракетный удар со стороны Ливана.

Премьер-министр Израиля пригрозил "высокой ценой" устроившим ночной обстрел из Ливана. Такое заявление Нафтали Беннет сделал во время торжественной церемонии открытия линии оптоволоконной связи на территории Маалот-Таршиха. Этого город располагается на севере страны. Беннет полагает, что сейчас Ливан находится на грани краха, как и любое другое государство, в котором находятся силы Ирана. В еврейском государстве уверены, что граждане ливана взяты в заложники Хаменеи и Насраллой ради интересов Тегерана.

Я говорю четко и ясно: мы не допустим нарушения суверенитета и угрозы безопасности Израиля. Кто попытается нам навредить, заплатит высокую цену. Мы работаем постоянно, днем ​​и ночью, на всех аренах, и мы продолжим это делать. Нафтали Беннет, глава правительства Израиля

Напомним, что в ночь на 20 июля по северной территории Израиля были выпущены ракеты из Ливана. Одну ракету перехватила противовоздушная система "Железный купол", вторая упала на открытой местности. В армии (ЦАХАЛ) уточнили, что нанесли ответный удар по Ливану.

Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии.

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