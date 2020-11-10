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Под Петербургом построят парк по переработке отходов за 1 млрд рублей
Сегодня, 10:13
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Под Петербургом построят парк по переработке отходов за 1 млрд рублей

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Объект возведут в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".

В Гатчинском районе Ленобласти начнут возведение экопромышленного парка. На создание объекта выделят 1 млрд рублей через Российского экологического оператора (РЭО). Об этом пишет издание  "Коммерсант СПб".

Парк будет построен в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". Его точное местоположение пока неизвестно, однако сообщается о его площади, которая составит  8,5 га. Помимо Петербурга и Ленобласти, отходы также будут поставлять из  Карелии, Псковской и Новгородской областей.

Каждый год на площадке будут утилизировать до 400 тыс. тонн мусора. Начало работы парка намечено на 2024 год.

Ранее мы сообщили о том, что парк Строителей привели в порядок во время "Доброго субботника".

Фото: Pxhere 

Теги: ленинградская область, парк по переработке отходов, тко, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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