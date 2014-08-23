Парк Строителей привели в порядок во время "Доброго субботника"

За лето горожане оставили в парке много мусора. Но теперь место для прогулок стало чистым.

Сотрдники Фонда капитального строительства и реконструкции помогли петербуржцам привести в порядок "Парк Строителей" накануне, 30 октября, когда весь город участвовал в акции "Добрый субботник". Специалисты собирали на территории зеленой зоны мусор. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

Как рассказали сотрудники комитета по строительству, за лето горожане оставили в парке много мусора. Но теперь место для прогулок стало чистым.

Каждый человек по мере своих сил и возможностей может сделать жизнь вокруг лучше. Вот и мы постарались, насколько это возможно, навести порядок. Чтобы наш город был лучше, был красивей. Мы с удовольствием здесь работаем. Елена Мельникова, сотрудница организации

Кроме того, сотрудники комитета навели порядок в Кировском районе. Там они убрали мусор в "Парке им. 9 января".

Ранее на Piter.tv: комитет по строительству поучаствовал в акции "Добрый субботник".

Видео, фото: Строительный Петербург