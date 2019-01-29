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Комплекс по очистке воды появится в Выборге и Волхове
Сегодня, 11:25
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Комплекс по очистке воды появится в Выборге и Волхове

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Проекты прошли экспертизу.

Комплекс по очистке воды для Волхова и Выборга будет построен АО "Корпорация "Московский институт теплотехники". Об этом сообщили на портале ТАСС со ссылкой на слова генерального конструктора МИТ, академика РАН Юрия Соломонова.

Специалист заявил, что проект по созданию комплекса в Выборге успешно прошел государственную экспертизу. Строительная компания уже получила деньги для реализации плана. В Волхове инициативу тоже одобрили, в начале лета проект сдали на экспертизу. 

Ранее на Piter.tv рассказали, как в Петербурге заботятся о водных объектах.

Фото:  pixabay 

Теги: волхов, выборг, конструктор мит, московский институт теплотехники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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