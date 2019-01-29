Комплекс по очистке воды появится в Выборге и Волхове

Проекты прошли экспертизу.

Комплекс по очистке воды для Волхова и Выборга будет построен АО "Корпорация "Московский институт теплотехники". Об этом сообщили на портале ТАСС со ссылкой на слова генерального конструктора МИТ, академика РАН Юрия Соломонова.

Специалист заявил, что проект по созданию комплекса в Выборге успешно прошел государственную экспертизу. Строительная компания уже получила деньги для реализации плана. В Волхове инициативу тоже одобрили, в начале лета проект сдали на экспертизу.

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