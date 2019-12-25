Первый в Ленобласти комплекс глубокой переработки отходов начали строить в Кингисеппе

За год предприятие сможет обрабатывать до 300 тыс. т мусора.

В Ленобласти стартовало строительство первого в регионе комплекса глубокой переработки отходов КПО "Кингисепп". Об этом сообщил гендиректор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев.

Будущий комплекс в Кингисеппском районе будет работать сразу для 8-ми районов на юге 47-ого региона. Предполагается, что он сможет обрабатывать 300 тыс. т отходов в год. В том числе, будет осуществляться сортировка пластика, стекла, пищевых отходов, бумаги, дерева и пр. Бунчев отметил, что в работе предприятия используют до 95% российских технологий.

В ближайшее время на территории региона готовятся начать строительство еще одного комплекса переработки отходов "Рахья" для Всеволожского района мощностью 300 тыс. т в год.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты выявили нарушения в работе полигона "Новый свет" после мусорного оползня.

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