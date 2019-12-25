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Эксперты выявили нарушения в работе полигона "Новый свет" после мусорного оползня
Сегодня, 20:42
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Эксперты выявили нарушения в работе полигона "Новый свет" после мусорного оползня

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Специалисты выявили "нарушения норм и правил эксплуатации полигона, в том числе неисправность системы дегазации и несоблюдение технологии складирования и обработки твёрдых коммунальных отходов".

В Гатчинском районе Ленобласти на полигоне "Новый Свет" специалисты Росприроднадзора выявили нарушения. Днем ранее там сошел мусорный оползень, неприятный запах распространился на ближайшие жилые пункты. Об этом рассказали в пресс-службе администрации области.

Проверку начали после жалоб жителей на неприятный запах. Так, специалисты выявили "нарушения норм и правил эксплуатации полигона, в том числе неисправность системы дегазации и несоблюдение технологии складирования и обработки твёрдых коммунальных отходов".

По словам главы комитета по обращению с отходами Анастасии Кузнецовой, устранение нарушений должно значительно сократить радиус распространения запаха.

Фото: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: мусорный оползень, новый свет, полигон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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