Комплекс "Люнет Литке" в Кронштадте признали региональным памятником

Построить укрепления на территории запланировали ещё во времена Петра I.

Комплекс сооружений "Люнет Литке", расположенный на Цитадельском шоссе в Кронштадте, вошёл в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом рассказала пресс-служба КГИОП.

Люнет состоит из трёх валов, двух пороховых погребов и траверса. Он стал одним из немногочисленных укреплений Кронштадтской площади, который сохранился до наших времён. Возведение временных укреплений для защиты города с запада от возможной атаки десанта началось с 20-х г.г. XIX века.

В ведомстве отметили, что укрепление сыграло важную роль в стратегической обороне Кронштадта и в развитии минно-артиллерийского дела в стране. Об его создании задумались ещё с ещё с петровских времён С помощью люнета Литке обеспечивалась связь между основной крепостью и фортом Константин: кроме того, укрепления прикрывали дамбу, ведущую к форту.

Назван люнит по фамилии адмирала Литке, который непосредственно руководил строительством комплекса.

Ранее мы сообщили о том, что суд обязал собственника дачи Месмахера отреставрировать объект.

Фото: Пресс-служба КГИОП