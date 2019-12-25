Смольный отказался увеличивать компенсацию за снос гаражей для строительства ШМСД

Представители городских властей считают, что выплата не обязана соответствовать рыночной стоимости гаража.

Правительство Петербурга не будет увеличивать размер компенсаций владельцам гаражей, которые планируются под снос или уже были снесены в период после 1 июля 2008 года. Об этом вице-губернатор Валерия Пикалёва заявил в ответе на запрос депутата от фракции "Яблоко" Бориса Вишневского.

Вишневский выступил с замечанием о том, что Смольный предлагает в указанном случае выплату 70-80 тыс. рублей, которая соответствует рыночной стоимости десятилетней давности. Поскольку цены постоянно растут, для покупки нового места для машины или его создания этих денег явно недостаточно.

Представители городских властей в ответ указали на пятую статью второго закона № 585-115, согласно которой компенсация является "социальной выплатой", а не обязательством, вытекающим из гражданско-правовых отношений, и она не обязана соответствовать рыночной стоимости.

Как отметил Вишневский, пересчёт по официальному коэффициенту значительно отстаёт от уровня реальной инфляции.

Фото: Piter.TV