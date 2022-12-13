В Петербурге владельцам гаражей начнут выплачивать компенсации

Имущественные права людей будут соблюдаться при любом приспособлении земель под современное использование.

Депутаты Петербурга поддержали законопроект о расширении компенсаций для владельцев гаражей. Ранее документ на рассмотрение внес губернатор Беглов. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Сейчас владельцам гаражей выплачивают компенсации только при сносе построек и реализации проектов, которые финансируют из бюджета города. Эту практику хотят распространить на концессионные проекты государственно-частного партнерства. Так, имущественные права людей будут соблюдаться при любом приспособлении земель под современное использование.

Ранее Смольный выкупит гаражи для строительства трамвайной линии "Славянка". Хозяевам боксов кооператива "Метро Московское" предоставят возможность компенсации.

Фото: Piter.tv

