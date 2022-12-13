  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга выплатят компенсацию владельцам попавших под снос гаражей
Сегодня, 12:44
109
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Власти Петербурга выплатят компенсацию владельцам попавших под снос гаражей

0 0

Действие нового закона будет распространятся на весь период реализации концессионных соглашений и ГЧП, начиная с 1 июля 2008 года.

Депутаты петербургского ЗакСа поддержали в первом чтении предложенный губернатором города Александром Бегловым законопроект о выплате компенсации владельцам гаражей, попавших под снос в процессе реализации концессионных соглашений и ГЧП. Решение было принято в ходе заседания парламента в среду, 16 мая.

Согласно инициативе, возмещать ущерб владельцам построек будут за счёт средств из городской казны. Сейчас на компенсацию могут рассчитывать только петербруржцы, лишившиеся  собственности в ходе работы над проектами, оплаченными из городского бюджета.

Действие нового закона будет распространятся на весь период реализации концессионных соглашений и ГЧП, начиная с 1 июля 2008 года.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты призвали Шойгу расширить систему воинских званий в военкоматах.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, снос гаражей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии