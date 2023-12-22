Учительница ОБЖ из Петербурга отсудила у школы 55 рублей компенсации морального вреда

Женщина просила возмещение расходов на лекарственное средство, которое она принимала, чтобы избавиться от стресса.

Учительница ОБЖ добилась компенсации морального вреда у ГБО УСОШ № 8 "Музыка", но получила всего лишь 55 рублей. Настолько маленькая сумма не была выбрана не судом: она указана самой учительницей в иске. Причина такого невысокого требования заключалась в том, что в приказе, наказывающем учительницу, не было чёткого указания на её нарушение. Именно из-за этого факта она испытывала стресс и вынуждена была пользоваться успокоительными. Женщина просила возмещение расходов на лекарственное средство. Информацию подтвердила Объединённая пресс-служба городских судов.

На судебном разбирательстве стало известно, что учительница изменила расписание уроков для шестого класса, не согласовав это с директором школы. Из-за этого изменения дети остались без завтрака. Тем не менее, так как в приказе не было упоминания о данном нарушении, суд признал его незаконным.

В итоге суд обязал ответчика возместить учительнице моральный ущерб в размере 55 рублей и уплатить госпошлину в размере 600 рублей.

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Фото: Piter.TV