Генеральный директор организации не выплатил 17 сотрудникам заработную плату за июнь-декабрь 2019 года.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что компания из Петербурга задолжала более 3 миллионов рублей зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Как оказалось, генеральный директор компании не выплатил зарплату за июнь и декабрь 2019 года 17 сотрудникам. Долг перед работниками составил 3 млн рублей.

Известно, что уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд.

Ранее мы сообщали о том, что семья с 10 детьми получила две квартиры в Петербурге.

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