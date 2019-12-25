В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что компания из Петербурга задолжала более 3 миллионов рублей зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Как оказалось, генеральный директор компании не выплатил зарплату за июнь и декабрь 2019 года 17 сотрудникам. Долг перед работниками составил 3 млн рублей.
Известно, что уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд.
Ранее мы сообщали о том, что семья с 10 детьми получила две квартиры в Петербурге.
Фото:pixabay
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