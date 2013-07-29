Компания из Петербурга купила российский бизнес разработчика ПО DataArt

Российское представительство DataArt ранее состояло из шести офисов. Самый крупный находился в Воронеже.

Российское подразделение международного разработчика программного обеспечения DataArt приобрели инвестиционно-управляющая компания N3 group из Петербурга и управляющий партнёр "Ташир Медика" Арсен Галстян. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказали в пресс-службе компании N3 group.

Российское представительство DataArt ранее состояло из шести офисов. Самый крупный находился в Воронеже, также офисы были в Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани и Москве. В конце февраля DataArt объявила о прекращении инвестировании, найма и развития бизнеса в России.

Теперь новая компания, собранная из активов DataArt, будет работать самостоятельно под брендом ITentika. Как рассказал президент и основатель DataArt Евгений Голанд, среди активов, которые DataArt передал N3 group и Арсену Галстяну – действующие трудовые контракты, юридические лица, которые эксклюзивно представляли DataArt в России, офисные помещения и некоторые информационные системы.

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