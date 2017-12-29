Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 9:07
0
lesjasap
814
Код вставки плеера

Компания X5 Retail Group оплатит лечение пострадавшим при взрыве в "Перекрестке"

0
 
 

Владелец сети "Перекрестка" предложил пострадавшим от взрыва дополнительный медицинский полис.

Как сообщает “Петербургский дневник”, компания X5 Retail Group оплатит лечение петербуржцев, пострадавших при взрыве в “Перекрестке”.
 
Материальную компенсацию от случившегося организация “отдаст” дополнительным медицинским полисом. Также представители холдинга совместно с администрацией Калининского района выделят семьям пострадавших продовольственные наборы. На этом помощь компании-владельца сети магазинов “Перекресток” не закончится. Представители собираются обеспечить и другую поддержку жертвам взрыва.
 
Отметим, что ранее сообщалось, что правительство Петербурга выплатит по 300 тысяч рублей пострадавшим на Кондратьевском проспекте.
Теги: x5 retail group , взрыв , компенсация , кондратьевский проспект , обещание , перекресток , помощь
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5