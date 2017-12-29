Компания X5 Retail Group оплатит лечение пострадавшим при взрыве в "Перекрестке"

Владелец сети "Перекрестка" предложил пострадавшим от взрыва дополнительный медицинский полис.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, компания X5 Retail Group оплатит лечение петербуржцев, пострадавших при взрыве в “Перекрестке”.

Материальную компенсацию от случившегося организация “отдаст” дополнительным медицинским полисом. Также представители холдинга совместно с администрацией Калининского района выделят семьям пострадавших продовольственные наборы. На этом помощь компании-владельца сети магазинов “Перекресток” не закончится. Представители собираются обеспечить и другую поддержку жертвам взрыва.