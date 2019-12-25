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Компания "Выборжец" передала региону 4 аппарата ИВЛ
Сегодня, 9:40
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Компания "Выборжец" передала региону 4 аппарата ИВЛ

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Предприятие также взялось за ремонт установок в медучреждениях.

Агрохолдирг "Выборжец" передал в пользование Ленобласти 4 установки ИВЛ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Два аппарата будут использоваться в стационаре, ещё два – в машине скорой помощи. Две установки разместят в стационарной больнице, ещё две — в машинах скорой помощи. 

Также предприятие отремонтирует за свой счёт все неисправные аппараты искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях Ленобласти. 

Ранее мы рассказали о том, что "Выборжец" принял участие в акции #помогиучиться, обеспечив школьников планшетами для дистанционных занятий.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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