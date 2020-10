Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Первая ступень ракеты успешно приземлилась в Атлантическом океане.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с космическими спутниками Starlink. Прямая трансляция старта Falcon 9 с тринадцатой группировкой (из 60 микроспутников) велась на сайте организации. Известно, что миссия стартовала с площадки на мысе Канаверал в штате Флорида в 07:29 утра по времени Восточного побережья США (в 14:29 часов дня по московскому времени). Спутники будут размещены на орбите Земли на высоте в 550 километров.

Напомним, что первая ступень ракеты-носителя ранее уже использовалась в двух запусках SpaceX. Спустя восемь минут после очередного запуска ступень на парашютах опустилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

SpaceX получила контракт от Пентагона на производство спутников для отслеживания ракет.

