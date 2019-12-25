Компания "Северсталь" начинает новый бизнес в Петербурге

Организация займется производством стеллажей для торговых сетей.

Компания "Северсталь", входящая в холдинг "Севергрупп" Алексея Мордашова, запускает в Петербурге новый бизнес. По информации РБК, организация займется производством стеллажных конструкций для торговых сетей. Первый контракт заключен с сетью "Лента".

Известно, что в рамках контракта компания поставила стеллажное оборудование в распределительный центр сети гипермаркетов в Петербурге. Кроме того, "Северсталь" станет партнером онлайн-ретейлера "Утконос", а в дальнейшем планирует заключить контракты с другими федеральными ретейлерами. Компания также выиграла тендер на поставку оборудования для интернет-ретейлера Wildberries.

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