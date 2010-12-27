Петербургу подарили землю для строительства детского сада

А также два нежилых здания на Софийской улице.

Комитет имущественных отношений Петербурга и акционерное общество "РЖД" заключили договор пожертвования. Компания подарит городу два нежилых здания и земельный участок под размещение детского сада. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Здания находятся на Софийской улице, в будущем детском саду смогут находиться 60 детей.

Сейчас проходят мероприятия для регистрации права государственной собственности Петербурга на здания.

В Петроградском районе появился трехэтажный детский сад на 160 мест.

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