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Петербургу подарили землю для строительства детского сада
Сегодня, 10:07
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nastya960

Петербургу подарили землю для строительства детского сада

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А также два нежилых здания на Софийской улице.

Комитет имущественных отношений Петербурга и акционерное общество "РЖД" заключили договор пожертвования. Компания подарит городу два нежилых здания и земельный участок под размещение детского сада. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Здания находятся на Софийской улице, в будущем детском саду смогут находиться 60 детей.

Сейчас проходят мероприятия для регистрации права государственной собственности Петербурга на здания.

В Петроградском районе появился трехэтажный детский сад на 160 мест.

Фото:pixabay

Теги: детский сад, ржд, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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