Компания Московского патриархата получила лицензию на производство и продажу вина

При этом, напиток будут производить для продажи, а не для богослужебных потребностей.

Принадлежащая структурам Московского патриархата компания "Мезыбь" 3 сентября получила лицензию на производство и поставку вина. Однако, напиток будут производить для продажи, а не для богослужебных потребностей. Об этом ТА СС рассказал руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Информации, когда вино поступит в продажу, пока что нет.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Мезыбь" зарегистрировали в 2015 году в Геленджике. Двумя третями компании владеет финансово-хозяйственное управление Московского патриархата, одной третью – предприятие "Софрино", которое изготавливает церковную утварь.

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Видео: YouTube/ Insider