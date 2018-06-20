Компания "Победа" прекратила международные рейсы из Петербурга

Летом текущего года компания "Победа" перестанет выполнять международные рейсы из Петербурга. Последний полет лоукостера за рубеж был совершен вчера, 30 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее появилась информация о том, что авиакомпания не смогла договориться с погранслужбой аэропорта об ускорении проверок рейсов.
"Победа" заявила о своих намерениях еще в январе. В авиакомпании объяснили, что длительные проверки рейсов в Пулково приводили к задержкам рейсов. В итоге решить проблему не удалось.
Ранее на сайте: Авиакомпания "Победа" не будет больше летать из Петербурга в Батуми.
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