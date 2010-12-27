Авиакомпания "Победа" не будет больше летать из Петербурга в Батуми

Авиакомпания не получила разрешение от Росавиации.

В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что "Победа" не будет больше летать из Петербурга в Батуми. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, авиакомпания не получила разрешение от Росавиации. Кроме того, ведомство закрыло полеты лоукостера из Москвы в восемь итальянских городов.

Напомним, что ранее "Победа" отказалась от международных рейсов из Петербурга. Причиной таких реформ стало то, что рейсы из Северной столицы задерживаются из-за действий силовых структур.

В пресс-службе компании отметили, что полеты возобновят, если погранслужба аэропорта пойдет навстречу.

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