Что произошло в Петербурге 22 марта

Piter.tv подготовил подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

1. На Яхтенной загорелась квартира на 12 этаже. В Приморском районе Петербурга загорелась квартира в жилом многоэтажном здании. Инцидент произошел поздно вечером 21 марта. Очевидцы рассказали, что заметили пламя с улицы. По их данным, горело помещение на верхнем, 12 этаже Яхтенной,6 корпус 1.

2. На Невском произошел тройничок с участием "делимобиля". По данным очевидцев, участником дорожного конфликта стал шофер за рулем "делимобиля". Арендованную иномарку отбросило на пешеходный тротуар. На камеру видеорегистратора удалось записать последствия ДТП. На данный момент информации о погибших или пострадавших нет.

3. Выборгские спасатели доставали ребенка из грязевой жижи. В Выборге Ленинградской области восьмилетний ребенок провалился в жижу. Выбраться самостоятельно оттуда он не смог. Инцидент произошел в Выборге на Приморской улице. Об этом сообщает группа "Интересный Выборг". Мальчик хотел обойти участок с водой и глиной, однако, оказался в ловушке. Самостоятельно 8-летнему ребенку оказалось не под силу выбраться. На помощь вызывали спасателей.

4. Массовое ДТП на Ушаковской развязке стало причиной транспортного коллапса. Инцидент произошел около 6:15 утра. Один из автомобилистов насчитал 17 участников аварии, другой — 30. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Уже в 7:21 сервис "Яндекс. Пробки" зафиксировал 4-километровую пробку на Приморском проспекте. В ней автомобилисты провели около часа, когда как в обычное время проезд по этому участку занимает 4 минуты. В 7:39 пробка выросла до 5 км — от Яхтенной улицы до Ушаковского моста.

5. В Ленобласти ради спасения привязанного к рельсам пса машинист остановил поезд. Водитель, вовремя заметивший несчастного пса, сумел заранее остановить состав, отвязать бездомное животное и отвести подальше от зоны железнодорожных путей.