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В Ленобласти ради спасения привязанного к рельсам пса машинист остановил поезд
Сегодня, 12:38
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KaterinaKono13

В Ленобласти ради спасения привязанного к рельсам пса машинист остановил поезд

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Водитель, вовремя заметивший несчастного пса, сумел заранее остановить состав, отвязать бездомное животное и отвести подальше от зоны железнодорожных путей.

В минувшую среду, 20 марта, в Ленобласти около станции Антропшино живодеры привязали бездомного пса у рельсам. Информация об этом мгновенно разлетелась в соцсетях. 

— Собаку спас машинист поезда. Он остановил состав, отвязал собаку и отвёл в сторону, — рассказывают очевидцы.

После инцидента неравнодушные жители окрестностей организовали поиски пса. В соцсетях также бытует версия, что собаку привязал хозяин. Однако наиболее очевидной остается версия того, что собаку привязали незнакомцы.

Отметим. что подобный случай в Ленобласти далеко не первый. Если в этот раз трагедии удалось избежать лишь чудом, то в прошлый раз несчастному животному отрезало лапу и повредило морду. 

Теги: антропшино, новости выборга, новости ленобласти, собаку привязали к рельсам, спасение пса
Категории: Новости Ленинградской области,

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