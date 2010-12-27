В Ленобласти ради спасения привязанного к рельсам пса машинист остановил поезд

Водитель, вовремя заметивший несчастного пса, сумел заранее остановить состав, отвязать бездомное животное и отвести подальше от зоны железнодорожных путей.

В минувшую среду, 20 марта, в Ленобласти около станции Антропшино живодеры привязали бездомного пса у рельсам. Информация об этом мгновенно разлетелась в соцсетях.

— Собаку спас машинист поезда. Он остановил состав, отвязал собаку и отвёл в сторону, — рассказывают очевидцы.

После инцидента неравнодушные жители окрестностей организовали поиски пса. В соцсетях также бытует версия, что собаку привязал хозяин. Однако наиболее очевидной остается версия того, что собаку привязали незнакомцы.

Отметим. что подобный случай в Ленобласти далеко не первый. Если в этот раз трагедии удалось избежать лишь чудом, то в прошлый раз несчастному животному отрезало лапу и повредило морду.