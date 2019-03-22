Видео: На Яхтенной загорелась квартира на 12 этаже

В интернете появилось видео, на котором запечатлено полыхающее помещение.

В Приморском районе Петербурга загорелась квартира в жилом многоэтажном здании. Инцидент произошел поздно вечером 21 марта. Очевидцы рассказали, что заметили пламя с улицы. По их данным, горело помещение на верхнем, 12 этаже Яхтенной,6 корпус 1.

Отметим, что на место инцидента выезжала бригада экстренной помощи. На данный момент в ГУ МЧС не сообщают о наличии пострадавших. Piter.tv удалось получить видео с места возгорания. На кадрах заметно, что пламя в квартире образовалось серьезное. Его можно было видеть издалека.

Фото и видео: Piter.tv