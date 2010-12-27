Выборгские спасатели доставали ребенка из грязевой жижи

Ребенок попал в ловушку из воды и глины.

В Выборге Ленинградской области восьмилетний ребенок провалился в жижу. Выбраться самостоятельно оттуда он не смог. Инцидент произошел в Выборге на Приморской улице. Об этом сообщает группа "Интересный Выборг".

Мальчик хотел обойти участок с водой и глиной, однако, оказался в ловушке. Самостоятельно 8-летнему ребенку оказалось не под силу выбраться. На помощь вызывали спасателей.

Спасибо всем, кто принял участие в помощи мальчику. Покажите эти фото своим детям, напомните о правилах безопасности Очевидцы

Вокруг глиняной ловушки теперь висят предупреждающие ленты.

Фото: Интересный Выборг/ ВК