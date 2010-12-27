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Выборгские спасатели доставали ребенка из грязевой жижи
Сегодня, 9:21
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nastya960

Выборгские спасатели доставали ребенка из грязевой жижи

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Ребенок попал в ловушку из воды и глины.

В Выборге Ленинградской области восьмилетний ребенок провалился в жижу. Выбраться самостоятельно оттуда он не смог. Инцидент произошел в Выборге на Приморской улице. Об этом сообщает группа "Интересный Выборг".

Мальчик хотел обойти участок с водой и глиной, однако, оказался в ловушке. Самостоятельно 8-летнему ребенку оказалось не под силу выбраться. На помощь вызывали спасателей.

Спасибо всем, кто принял участие в помощи мальчику. Покажите эти фото своим детям, напомните о правилах безопасности

Очевидцы

Вокруг глиняной ловушки теперь висят предупреждающие ленты.

Фото: Интересный Выборг/ ВК

Теги: грязные дороги, засосало в грязь, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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