Выборгские спасатели доставали ребенка из грязевой жижи

В Выборге Ленинградской области восьмилетний ребенок провалился в жижу. Выбраться самостоятельно оттуда он не смог. Инцидент произошел в Выборге на Приморской улице. Об этом сообщает группа "Интересный Выборг".
Мальчик хотел обойти участок с водой и глиной, однако, оказался в ловушке. Самостоятельно 8-летнему ребенку оказалось не под силу выбраться. На помощь вызывали спасателей.
Спасибо всем, кто принял участие в помощи мальчику. Покажите эти фото своим детям, напомните о правилах безопасности
Очевидцы
Вокруг глиняной ловушки теперь висят предупреждающие ленты.
Фото: Интересный Выборг/ ВК
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