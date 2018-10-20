Видео: на Невском произошел тройничок с участием "делимобиля"

ДТП частично перегородило проезжую часть центральной улицы города.

В Центральном районе Санкт-Петербурга вечером произошло тройное столкновение на Невском проспекте. Около 43 дома не справились с управлением три автомобилиста. В результате транспортные средства развернуло на проезжей части. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент.

По данным очевидцев, участником дорожного конфликта стал шофер за рулем "делимобиля". Арендованную иномарку отбросило на пешеходный тротуар. На камеру видеорегистратора удалось записать последствия ДТП. На данный момент информации о погибших или пострадавших нет.

Фото и видео: Piter.tv