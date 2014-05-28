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В Голливуде начали съемки блокбастера о противостоянии Годзилла и Кинг-Конга
Сегодня, 19:36
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Rybka123
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В Голливуде начали съемки блокбастера о противостоянии Годзилла и Кинг-Конга

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Премьера фильма запланирована на лето 2020 года.

Киностудия Legendary начала съемки фильма "Годзилла против Конга". Об этом сообщается в Твиттере компании.

Сюжет ленты развернется вокруг противостояния двух знаменитых монстров, которое развернется по вине человечестве. Организация "Монарх" организует экспедицию в неизведанные земли, чтобы узнать, как появились титаны. Однако кроме "Монарха" есть и другие люди, которые хотят уничтожить всех существ.

Премьера фильма запланирована на лето 2020 года.

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Фото: twitter.com/Legendary,

Теги: legendary , годзилла , кинг кон , фильма
Категории: Лента новостей Культура Кино

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