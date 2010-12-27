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По романам Джорджа Мартина снимут еще два сериала
Сегодня, 16:25
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Rybka123
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По романам Джорджа Мартина снимут еще два сериала

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Первый проект выйдет в декабре этого года.

Произведения американского писателя Джорджа Мартина лягут в основу двух новых сериалов, которые снимут сервисы Hulu и Universal Cable Productions. Шоураннером и исполнительным продюсером проектов выступит Эндрю Миллер, сценарист сериалов "Тайный круг" и "Бэкстром". Об этом сообщает Кинопоиск.

Дикие карты" - это несколько романов и повестей, связанных одной вселенной. Сюжет произведений разворачивает вокруг настоящего, которое переживает последствия эпидемии. Инопланетный вирус, появившийся в 1946 году в Манхэттене, уничтожил почти всё население планеты, а выживших наделил суперсилой или превратил в опасных мутантов.

В декабре свет увидит сериал от UCP, в основу которого ляжет хоррор-повесть "Летящие сквозь ночь".  

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Фото: Кинопоиск

Теги: hulu , universal cable productions , джордж мартин
Категории: Лента новостей Культура Кино

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