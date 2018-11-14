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Вышел новый трейлер фильма "Алита. Боевой ангел" про девушку киборга

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Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2019 года.

Американский кинорежиссёр Роберт Родригез представил новый трейлер своей картины "Алита. Боевой ангел". Ролик был опубликован на ютуб-канале FilmSelect Trailer.

Сюжет картины расскажет историю девушки-киборга Алиты, которую на свалке находит ученый. Мужчина возвращает робота к жизни. После пробуждения девушка теряет память, однако со временем понимает, что умеет драться.  

В основу фильма легла одноименная манга Юкито Кисиро и полнометражное аниме, вышедшее в 1993 году. Сценарий фильма написал автор "Терминатора" и "Аватара" Джеймс Кемерон. Главные роли в картине исполнли Дженнифер Коннелли, Мишель Родригес, Кристоф Вальц и Эйса Гонсалес. Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2019 года.

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Видео: ютуб-канал FilmSelect Trailer

Теги: алита боевой ангел , роберт родригез , трейлер
Категории: Лента новостей Культура Кино

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