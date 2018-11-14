Вышел новый трейлер фильма "Алита. Боевой ангел" про девушку киборга

Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2019 года.

Американский кинорежиссёр Роберт Родригез представил новый трейлер своей картины "Алита. Боевой ангел". Ролик был опубликован на ютуб-канале FilmSelect Trailer.

Сюжет картины расскажет историю девушки-киборга Алиты, которую на свалке находит ученый. Мужчина возвращает робота к жизни. После пробуждения девушка теряет память, однако со временем понимает, что умеет драться.

В основу фильма легла одноименная манга Юкито Кисиро и полнометражное аниме, вышедшее в 1993 году. Сценарий фильма написал автор "Терминатора" и "Аватара" Джеймс Кемерон. Главные роли в картине исполнли Дженнифер Коннелли, Мишель Родригес, Кристоф Вальц и Эйса Гонсалес. Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2019 года.

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Видео: ютуб-канал FilmSelect Trailer